Bahçeli, Ülkü Ocakları’nı boşalttı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve bütün yönetimi görevden aldı.

Bahçeli, 1 Ocak 2019 tarihine kadar mevcut yönetimden, Ocak Genel Merkezi’ni boşaltmalarını istedi. Yeniçağ’ın haberine göre, yaklaşık 6 yıldır Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı. Bahçeli’nin, “Ocak gen hnel merkezinde şu anda görev yapaiçbir yöneticinin kalmasını istemiyorum. 1 Ocak 2019 tarihine kadar genel merkezi boşaltınız ve görevden ayrılınız” talimatı verdiği belirtildi. Son genel seçimlerde Bahçeli tarafından Mersin’den aday gösterilen Kılavuz milletvekili olarak Meclis’e girmişti. Kılavuz’un ani bir şekilde görevden alınmasının arkasında Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile yaşanan tartışma olduğu ileri sürüldü.

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