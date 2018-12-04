Bahçeli 'yeni bir çözüm süreci' toplantısını değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, engelli olmanın insani ve her insanının maruz kalacağı bir durum olduğunu söyledi.

Engellilerin çözülmesi gereken problemlerinin bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, engellilerin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmelerinin, fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Bahçeli, engellilerle ilgili atılacak her adımın, yapılacak her kanuni düzenlemenin yanında ve arkasında önşartsız duracaklarını bildirdi.

''Şu kış kıyamette niye Oslo'ya kadar giderler, anlamak zordur''

Devlet Bahçeli, yeni bir çözüm süreci için "kendini akil sanan bazı akılsız ve zeka özürlülerin Oslo’da toplandıklarını" belirterek, "Bu kadar yolu tepip şu kış kıyamette niye Oslo'ya kadar giderler, anlamak zordur. Hemen sınırımızın diğer tarafına geçip Kandil'e gitseler, orada bir mağara deliğinde oturup çözüm gevişi getirseler, bir daha da geri dönmeseler hem zahmete katlanmazlar hem de kendilerini yormazlardı." dedi.

"Akil geçinen akılsızlar aramızda dolaşan terörist hayranlarıdır." diyen Bahçeli, "PKK’nın düdüğünü çalarlar, haçlıların bekçiliğini yaparlar, melanetin beşiğini sallarlar, her şey olurlar, her kılığa girerler, elbette sadece Türk olamazlar, olmaya da takatleri ve nefesleri yetmez. Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Bunlarda ne arar bu özellikler?" açıklamasını yaptı.

Yine bildik isimlerin sahnede olduğunu, yine malum ülkenin bir enstitüsünün ön planda bulunduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bakın yarım akıllı çürük akiller, anladığınız dilden değilse bile Türkçe konuşuyorum, kulak verin, sözlük varsa elinize alıp sözlerimi tercüme edin. Çözüm süreci gömüleli çok olmuştur, şansınızı fazla zorlamayın. İsterseniz PKK'ya katılın, isterseniz Avrupa kadrosuna karışın ama Türk milletinin sabrını zorlamayın, tahammülünü yanlışa yormayın. Milletin şamarını yerseniz Hanya'yı da Konya'yı da öğrenir, Oslo'yu da İmralı'yı da görür, kendinizi mekap giyerek dağda taşta bulursunuz. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, üstünü başınızı yırtmayın, çözüm çığlığı atmayın, zira meydan boş değildir, MHP'nin gözü üzerinizdedir."

Toplantının sonunda Bahçeli'ye, Bitlis İl Başkanı Turan Deniz ile Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar tarafından bir tablo ile Ahlat'ı temsilen kümbet maketi verildi.

AKP ile ittifak görüşmeleri

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusu üzerine Bahçeli, AKP ve MHP'den iki saygıdeğer yöneticinin bir araya gelerek çalışmalarını devam ettirdiğini; önemli adımlar atıldığını söyledi.

"Çalışmalar olumludur, verimlidir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye dönüşüyle birlikte, arzularlarsa kendi incelemelerini yaptıktan sonra, MHP ile görüşme isteği olursa görüşmeye hazır olduğumuzu geçmişte de ifade etmiştim, şimdi de ifade ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istenip istenmediğine ilişkin soruya Bahçeli, "Henüz yok. Venezuela'dan da randevu istenmez yani." karşılığını verdi.

Büyükşehirlerde AKP ile ortak bir çalışma yürütüldüğüne ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Şu anki çalışma 30 büyükşehirin, büyükşehir belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014, 2018 verileri göz önünde bulundurulmakta, partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Meclis Başkanlığı iddiası"

"MHP'nin görüşmelerde TBMM Başkanlığını istediği" yönündeki iddialar hatırlatılarak "Böyle bir pazarlık söz konusu mu?" sorusuna Bahçeli, "Tekraren söylüyorum, MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir pazar vardır, her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alıp, isteyen satar ama bizim partimizde olmaz." cevabını verdi.

Bir gazetecinin, "MHP'nin böyle bir talebi olmadı mı?" sorusu üzerine Bahçeli, "Meclis Başkanı henüz var." dedi.