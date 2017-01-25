Bahçeli’yi eleştiren MHP'li ihraç edildi

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi MHP'li Hayri Solak, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'ye yönelik sert eleştirilerde bulunduğu belirtilen Hayri Solak’ın, Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrasında ise partiden ihraç edildiği belirtildi. Yaşanan bu durumun ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üyeliği düşen Solak’ın, bundan sonra Kocasinan Belediye Meclisi'nde bağımsız üye olarak görev yapacağı belirtildi. Solak’ın yerine ise Büyükşehir Belediye Meclisi’nde boşalan MHP'nin üyeliğine Kocasinan Belediye Meclisi üyelerinden Kazım Yücel’in getirildiği belirtildi. DHA

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