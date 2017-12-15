Bakan Albayrak: Evet, cemaatin okulunda okuyan milyonlarca gençten biriyim

Bakan Berat Albayrak, CHP'li Özgür Özel'in sözleri üzerine TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, cemaatin okulunda okuyan milyonlarca gençten biri olduğunu ancak aklını hiçbir beşere kiraya vermediğini söyledi.

Bakanlığının bütçesi TBMM Genel Kuurlunda kabul eidlen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında "okul" tartışması yaşandı.

Bakan Albayrak, Özel'in konuşması üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Cemaatin okulunda burslu... Evet, cemaatin okulunda ama burslu okumadım. 35 sene içerisinde cemaatin yüzlerce okulunda okuyan yüz binlerce, milyonlarca gencin bir tanesiyim. Ama öyle bir anne baba yetiştirdi ki beni hiçbir zaman ama hiçbir zaman aklımı bir beşere kiraya vermedim.

Elhamdülillah, öyle vermedim ki, beni o dediğiniz güruh iyi bilir kimin oğlu olduğumu, nasıl bir hayat yaşadığımı. Hiçbir zaman inandığımdan geri durmadım. Bu ülkede o okullarda okumuş FETÖ'cü olmayan yüz binlerce gencimiz var, aklını kiraya vermemiş insanlarımız var.

Sayın Grup Başkanvekili dedi ki, 'O gece kaçtınız, saklandınız'. Benim o gece nerede olduğumu 3 evladımla önce Allah, sonra bu milletim, sonra da tarih biliyor ve yazacak. Kimin nerede olduğunu hem Cenabı Allah biliyor, hem tarih biliyor, hem de bu millet biliyor.

Ben 12 Eylül darbesinde hapse girmiş yazar bir insanın oğluyum. Ne darbeden korktum ne ölümden korktum. 15 Temmuz'da, en ön safta, bu darbenin birinci hedefi olan insanın yanından ki benim için bir altın madalyasıdır, bir saniye bile ayrılmadan bu mücadelede en önde yer almak için gayret ettim."

"EĞER ŞU AN BAKAN OLMASAYDI..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Albayrak'ın sözlerine karşılık, "Sayın Bakan bir cemaatin okulunda okumuştur. Eğer şu an bakan olmasaydı, şu anda o geceyi birlikte geçirdiği ve ülkenin en kudretlisi olarak gördüğü kişinin yanında ve damadı olmasaydı, yüz binlerce o okulda okumuş ve tek suçu o okulda okumak görülen kişi gibi memuriyetten ihraç edilmiş, hapishaneye atılmış olacaktı." şeklinde konuştu.