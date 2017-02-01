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2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Bakan Bozdağ’dan ''Öcalan'' açıklaması

01 Şubat 2017, Çarşamba 22:05
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk’ün Abdullah Öcalan ile ilgili soru önergesini cevapladı.

Bozdağ, ceza infaz kurumlarında ve ceza infaz mevzuatında ‘tecrit, izolasyon ve sürgün’ şeklinde bir uygulama bulunmadığını söyledi.

Öztürk'ün soru önergesine verdiği cevapta hükümlü ve tutukluların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gerekli güvenlik önlemleri altında sevk işlemlerinin yapıldığını belirten Bozdağ, “Gerek yüksek güvenlikli kurumlarda, gerekse diğer kapalı ceza infaz kurumlarında tecrit ve izolasyon şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Ceza infaz mevzuatımızda ‘sürgün’ şeklinde bir uygulama bulunmamakta olup, başta zorunlu nakiller olmak üzere, hükümlü ve tutuklular mevzuata uygun olarak bulundukları ceza infaz kuramlarından, başka ceza infaz kuramlarına nakledilmektedirler. Başka ceza infaz kurumuna sevk edilen hükümlü ve tutukluların sevklerinden önce gerekli sağlık kontrolleri yapılmakta ve güvenlik önlemleri alındıktan sonra sevk işlemleri gerçekleştirilmektedir” dedi.

11 EYLÜL'DE KARDEŞİ İLE GÖRÜŞTÜ

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda barındırılan hükümlülerin cezalarını diğer kurumlardaki hükümlü ve tutuklular gibi 5275 sayılı kanun uyarınca infaz ettiklerini belirten Bozdağ, “Soru önergesinde adı geçen hükümlülerden ilkinin hukuki yardım ve savunma hakkı kapsamında avukatları ile diğer hükümlü ve tutuklular gibi görüşebildiği, ancak zaman zaman gemi arızası veya kötü hava şartları gibi nedenlerle hükümlünün barındırıldığı adada bulunan Ceza İnfaz Kurumu'na ulaşım sağlanmasında güçlük çekildiği, bu nedenle de avukatları, ailesi ve vasisiyle görüşmelerinde sorun yaşanabildiği, hükümlünün 11.09.2016 tarihinde kardeşiyle bayram açık görüşünü gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” dedi.

Kurumlar arası nakillerin 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca yapıldığını hatırlatan Bozdağ şöyle devam etti:

“Terör suçundan hükümlü olarak bulunan diğer hükümlülerin; İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun kararları dikkate alınarak Bakanlığımızca Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakillerinin uygun görüldüğü, mevzuat hükümleri uyarınca yapılan güvenlik ve disiplin nakillerinde ailelere bilgi verilemediği, nakiller gerçekleştikten sonra kurumdan sorulması halinde bilgi verilebildiği, öte yandan adı geçenlerin nakledildikleri kurumun hükümlülere şifahi olarak söylendiği, kurumlar arası nakillerin hangi gün ve saatte nasıl yapılacağının 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca gerçekleştirildiği, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda değişik suç ve örgüt grubuna mensup hükümlü ve tutuklu barındırılması nedeniyle, can güvenliği, vücut ve beden sağlığının korunması, telefon görüşü, revir, mahkeme ve hastane gibi rutin işleyişler gözönünde bulundurularak hükümlülerin avukat ile görüş günlerinin belirlendiği, adı geçen hükümlülerin de bu düzenleme doğrultusunda avukatlarıyla görüşmelerini yaptıkları, anlaşılmıştır.”

DHA

Etiketler: bekir bozdağ, adalet bakanı
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