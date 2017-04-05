"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bakan Bozdağ eleştirdi: Kanuna göre 'evet' 'hayır' kampanyası yapamaz

05 Nisan 2017, Çarşamba 13:18
Dünya Avukatlar Günü nedeniyle Maltepe'de bir grup hukukçuyla kahvaltıda bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum için 'hayır' kampanyası yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu eleştirdi.

Türkiye Barolar Birliği için, " Alternatif CHP Genel Merkezi", Feyzioğlu için de " Alternatif CHP Genel Başkanı olarak çalışıyor" diyen Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği'nin ideolojik hareket ettiğini söyledi. 

İktidarları boyunca Vedat Ahsen Coşar hariç bütün barolar birliği başkanlarının hiçbir farkının olmadığını söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Feyzioğlu, kanuna göre 'evet' 'hayır' kampanyası yapamaz. Senin işin o değil ki. Sen işine bak. Bu ideolojik duvarları da yıkmak bizim ana vazifemiz" diye konuştu.

TABİPLER BİRLİĞİNE DE ELEŞTİRİ

Benzer bir eleştiriyi Türk Tabipler Birliği için de yapan Bozdağ, "Tabipler Birliği gibi bir yapı var. Tabiplerin hakkını, hukukunu savunduğunu ben görmedim. Terör örgütlerinin gündemi neyse onların gündemi de o. Ben anlamakta zorlanıyorum. Allah rızası için birgün Türkiye'de 'Tabiplerin şu derdi, şu sıkıntısı var' diye çıkıp konuşun" şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler: bekir bozdağ
Okunma Sayısı: 1387
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • sezer

    05.04.2017 23:23:28

    Baro başkanının siyasi kampanya yapması hoş değil ama bizim cumhur başkanımız adalet bakanımız hatta savcılarımız hakimlerimiz imamlarımız valilerimiz kısaca tarafsız olması gereken kim varsa sayın bakan başta kendisi adaletin başı olarak siyasete mesafe koyabirse başkalarına haklı söz söyleyebilir

  • Kim doğru

    05.04.2017 19:07:24

    Yasak diyorsunuz mitinglerde boy boy sizleri görüyoruz her yerde açılış törenleri var ne bitmez açılışmış :)) tabi mitinglerede harcanan paraları söylemiyoruz

  • Ferit

    05.04.2017 15:13:16

    Kanun mu bıraktınız memlekette...tarafsız olması gereken c.başkanının evet propagandası ve mitingleri yapması hangi kanunun gereği...Dürüstlük bir müslüman ın en önemli özelliğidir...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Nükleer savaş korkusu

''Türkiye güvenilmez''

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

Terör saldırılarından sonra flaş karar

Anket şirketleri şaşkın

DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

"Başbakanlıktan niye istifa etti?"

CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

En Çok Okunanlar

Genel

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
Genel

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
Genel

''Türkiye güvenilmez''
Genel

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
Yeni Asya'dan Size

Bir referandum broşürü daha
Ahmet Hamdi AYDIN

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
Hüseyin GÜLTEKİN

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
Genel

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
Genel

Nükleer savaş korkusu

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.