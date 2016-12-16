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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

16 Aralık 2016, Cuma 18:51
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonla görüştü.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Görüşmede Halep başta olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgi şu şekilde:" Bakan Çavuşoğlu, Halep'ten sivillerin tahliye edilmesi için Türkiye'nin gerek sahada gerek diplomatik kanallarda yoğun bir çaba sarfettiğini, tahliye bağlamında rejim ve destekçileri tarafından çıkarılan engellemeleri gidermek için de gerekli temasları yaptığımızı ve Türkiye'nin insani yardım açısından elinden geleni yaptığını ifade etmiştir. Bakan Steinmeier Halep bağlamında vurgulayageldiğimiz endişeleri paylaştıklarının altını çizmiştir. Görüşmede ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Almanya Federal Şansölyesi Angela Merkel arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Alman tarafınca dile getirilen Halep'ten tahliye edilen kişilere yönelik Almanya'nın yapabileceği yardımlar gündeme gelmiştir. Her iki Bakan konuyla ilgili olarak Türk ve Alman uzmanların ve yardım kuruluşlarının doğrudan temas halinde olmaları hususunda mutabık kalmıştır. Bakan Çavuşoğlu, yaşanan dram karşısında diğer Avrupalı ülkelerin de desteklerini arttırmasının önem taşıdığını ve Türkiye olarak bu yönde çaba göstereceğimizi belirtmiştir"

DHA

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