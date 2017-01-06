Bakan Çavuşoğlu: Gündemimizde değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında son günlerde gündeme gelen ‘İncirlik krizi’yle ilgili “İncirlik Üssü’nün kapatılması gündemimizde yok” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab’a yönelik Türkiye’nin yürüttüğü operasyona koalisyon güçlerinin destek vermemesi üzerine ‘İncirlik kozu’nu dile getirmiş, koalisyonun El Bab’da yoğun IŞİD ateşi altında kalan Türk askerlerine hava desteği vermemesinin ‘İncirlik Üssü’nü sorgulattığını’ belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “‘İncirlik’i kapatıyoruz’ deme hakkımız her zaman var!” demişti. Bunun üzerine ABD savunma bakanlığı sözcüsü, IŞİD karşıtı koalisyonun İncirlik Üssü’nü kullanması için verilen izni takdir ettiklerini belirterek, “İncirlik’i kullanmaya devam etmek istiyoruz” diyi konuşmuştu. DHA

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