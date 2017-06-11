Bakan Çavuşoğlu: İtilafın çözüm yeri diyalogdur, istişaredir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar krizine ilişkin olarak, “Kardeşler arasında sorun olabilir, itilaf olabilir ama kardeşler arasında itilafın çözüm yeri diyalogdur, istişaredir” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak, hem Irak'ın, hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

Krizin çözümü diplomaside

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla Park Alanya'da düzenlenen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) iftara katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Mazlumun hakkını savunduklarını belirten Çavuşoğlu, “Önceliğimiz birliği, dirliği korumak, güçlendirmektir. Bölgede ciddi sıkıntılar var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bölgede ve dünyanın her yerinde sorunlar var. Zor şartlar altında yaşayan, evini terk etmek zorunda kalan insan sayısı çok. 60 milyon insan o veya bu sebepten evini terk etmek durumunda kaldı” dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bölgedeki gelişmeleri eleştiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye insan hakları, demokrasi dersi vermeye çalışan zalim rejimlerin kendi çıkarları için destek verdiği zulümleri meşru göstermeye çalıştığını söyledi. Her zaman haklıyı savunduklarını belirten Çavuşoğlu, “Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi, barışın sağlanması, siyasi çözümün yine tesis edilmesi için en çok çaba gösteren biz olduk. Halep'te 45 bin insan ölüme mahkum edildiği zaman Türkiye'den başka, o insanları kurtarmak için kılını kıpırdatan başka ülke olmadı ama Türkiye, Rusya ile beraber Halep etrafında ateşkesi sağlayarak, 45 bin insanı kurtarmıştır. Ondan sonra ateşkesi Suriye geneline yaydık. Şimdi ise Suriye'de siyasi çözüm için çalışıyoruz, çatışmasız bölgeler oluşturuyoruz. Mücadele devam edeceğiz” diye konuştu.

'IRAK VE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Bölgedeki terör olaylarının da takipçisi olduklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Bir taraftan Astana, bir taraftan Cenevre, aynı şekilde Irak. Irak'tan DEAŞ terör örgütünün temizlenmesi için çaba sarf ediyoruz, destek veriyoruz. Eğit donat programlarımız sürüyor. Fakat şunun da altını çizmek isterim, Türkiye Cumhuriyeti olarak hem Irak'ın, hem Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buna halel getirecek her adıma da karşıyız ve Suriye içinde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız."

KATAR KRİZİ

Katar krizine de değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Katar'a karşı Körfez'deki bazı dost ve kardeş ülkeler maalesef bir yaptırım içine girdi. Biz esasen bu kararları doğru bulmuyoruz. Kardeşler arasında sorun olabilir, itilaf olabilir ama kardeşler arasında itilafın çözüm yeri diyalogdur, istişaredir. Bir araya gelinir, konuşulur, neyse sorun ortaya konulur. Ondan sonra sorunun çözülmesi için hangi adımlar atılacak, beraber karar verilir. Hele hele Ramazan ayında, kardeşliğin en çok pekiştirilmesi, dayanışmanın en çok güçlendirilmesi gereken bir ayda, biz bu krizi doğru bulmuyoruz, bu adımları doğru bulmuyoruz. Hele hele yönetimlere değil de insanlara yönelik alınan kararları doğru bulmuyoruz. Şu Ramazan ayında gıda, ilaç ambargosunu doğru bulmuyoruz, insani, İslami bulmuyoruz. İnsanların ne suçu var? Niye oraya gidecek, insanlara gidecek gıdayı, ilacı engellemeye çalışıyorsunuz? Onlar bizim kardeşimiz değil mi? İşte tüm bu yanlışlıkları hiçbir art niyet olmadan, hiçbir geri planda başka bir düşüncesi olmayan ülke olarak ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olarak açıkça söylüyoruz. Ama sorunun çözümü için de katkı sağlıyoruz. Sorunun tespiti var, biliyoruz, hangi oyunlar oynanıyor bunu da biliyoruz.”

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