Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş AB açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır." dedi.

"Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz" Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız." "Rus muhataplarımızla konuşacağız" Çavuşoğlu, "Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız." dedi. AA

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