Bakan Çelik'ten AB'ye: Meydan okuyorum

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AB'ye seslendi ve "Buradan meydan okuyorum. Bütün fasılları açmaya ve kapatmaya, bütün hazırlıkları yapmaya hazırız" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 37. Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini değerlendiren Çelik, şunları kaydetti:

"Buradan meydan okuyorum, desinler ki bize '2019'da üyelik perspektifi veriyoruz ya da 2020'de üyelik perspektifi veriyoruz.' Bütün fasılları açmaya ve kapatmaya, bütün hazırlıkları yapmaya hazırız."

'SİVİL KAYIPLARIN YALAN OLDUĞUNU İSPAT ETTİK'

Çelik ayrıca "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de Zeytin Dalı operasyonuyla güçlü bir mücadele verirken her gün bize sivil kayıplardan bahsediyorlar. O sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik" dedi.

Çelik, "Biz DEAŞ'la mücadele ederken bizi destekleyen ve desteğini beyan eden bazı dostlarımız yine bir terör örgütü olan PKK'nın Suriye'deki şubesi PYD ve YPG ile mücadele ederken bu desteği göstermiyorlar. Terör örgütleri konusunda tutarlı olmak gerekir" diye konuştu.