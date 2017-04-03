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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bakan Çelik'ten et fiyatı açıklaması

03 Nisan 2017, Pazartesi 17:31
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatıyla ilgili "Eti gereksiz yere hak etmediği ölçülere taşıyanlara karşı 80 milyonun hukukunu korumak için dedik ki, biz hemen devreye giriyoruz normalde 23.80’e alıyoruz, 22.50’ye piyasaya sürüyoruz. Bunu spekülatörlerin heveslerini boğazlarına tıkamak için yoksa 22.50 bizim kalıcı fiyatımız değildir. Üreticiyi mağdur etmeyiz. Bizim derdimiz üretimi arttırmak." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Konya'nın Ereğli İlçesi'nde düğün salonunda besici ve süt üreticileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Buradaki halka seslenen Bakan Çelik, Türkiye'de güçlü bir iktidarın olduğunu ve bu sayede halkın sıkıntıları hissetmediğini belirtti. Bakan Çelik, Türkiye’ye bölüp parçalamak isteyenlerin olduğunu ancak buna izin vermeyeceklerini ifade etti.

"MİLLET AYA GİDERKEN, BİZİ YAYA BIRAKTILAR"

Türkiye'nin kendi içinde kan kaybedecek işlerle meşgul edildiğini belirten Çelik, " Millet aya giderken bizi yaya bıraktılar. Bizi, kendi içimizde kan kaybedecek işlerle meşgul ettiler. Bizim bu gidişatımızdan memnundular. Sonunda bugün geldiğimiz noktada özellikle 2002 sonrasında iktidar, millet ne derse o dedi."

KONYA'YA 128 MİLYON TARIMSAL DESTEK

Bakan Çelik, Konya'ya 128 milyon lira tarımsal desteği cuma günü göndereceklerini kaydetti. Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde 141 projeyle ilgili 65 milyon liralık onayı verdiklerini ve yürürlüğü girdiğini belirten Çelik, bu paranın da Konya ve Ereğli için hayırlı uğurlu olması için temenni de bulundu.

"SULAMA BİRLİKLERİNİ TARIM BAKANLIĞI BÜNYESİNE ALALIM DİYORUZ"

Bakan Çelik, sulama birliklerinin bakanlığı bünyesine almak için çalışma başlattıklarını ve 16 Nisan’da yapılacak referandumun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte konunun gündeme geleceğini söyledi. Bakan Çelik, çiftçi malları koruma birliğini de ortadan kaldıracaklarını belirtti.

"HAYVAN İTHAL EDİYORUZ, YAKIŞMIYOR"

Bakan Çelik, hayvan ithalinin de ülkeye yakışmadığını belirterek, "Hayvancılık zor bir alan. 400 bin ile 500 bin hayvan ithal ediyoruz. Yakışmıyor. Yapılması gerekenleri yapmamız gerekiyor. Hayvancılıkla ilgili attığımız önemli adımlar var. Kendi kendine yeten hayvancılık sistemini milli tarım çerçevesinde oluşturuyoruz." dedi.

ET VE SÜT FİYATLARI

Süt fiyatlarına değinen Bakan Çelik, "Süt varsa, hayvancılık var. Süt yoksa yok demektir. Ulusal Süt Konseyi, bir fiyat belirliyor, 1.21 kuruş. Arkadaş siz belirlediniz, 1.21'den aşağı alamazsınız. Hayır, 1.10-1.15-1.12 liraya aldığı haberleri geliyor. Süt fiyatını belirleyen biz değiliz. O sütü alanlar beliriyor. O sütü alanlar böyle bir kahpelik yapıyorsa onlarla uğraşmak bizim görevimiz." diye konuştu.

Et fiyatı kilosu hakkında da açıklama yapan Bakan Çelik, şunları söyledi:

"Et konusu çok önemli. Et Balık Kurumu 23.80 lira alım yapıyor. Piyasada 24- 24.5 lira arası bizim toleransla baktığımız fiyatlar geziyor. Ama biranda biz referandum için yollara çıktık, etin fiyatı 27.50 liraya çıktı. Bunun üzerine Et ve Süt Kurumu regülasyon yaptı. Eti gereksiz yere hak etmediği ölçülere taşıyanlara karşı, 80 milyonun hukukunu korumak için dedik ki, biz hemen devreye giriyoruz normalde 23.80’e alıyoruz, 22.50’ye piyasaya sürüyoruz. Bunu spekülatörlerin heveslerini boğazlarına tıkamak için yoksa 22.50 bizim kalıcı fiyatımız değildir. Üreticiyi mağdur etmeyiz. Bizim derdimiz üretimi arttırmak."

Et fiyatlarını yükseltmeye çalışanların olduğunu ifade eden Çelik, "Adamın ahırında 15 gün sonra kesilecek 10 bin hayvanı var. Geliyor Konya’da ben 26- 27.50’ye hayvan alıyorum diyor. Kaç tane hayvan alıyor, 300 hayvan. Biranda piyasa 26- 27’ye fırlıyor. Niye alıyor? Kendi 10 bin hayvanın fiyatını yükseltmek için 500 hayvanı gözden çıkarıyor. 500 hayvanı alıyor, piyasayı yükseltiyor, sonra 10 bin hayvanı 27’den kestiriyor. Bunu engellemek için devlet üzerine düşen görevi yapmak durumundadır." dedi.

DHA

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