Bakan’dan dolara ‘spekülatif’ açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolardaki yükselişle ilgili olarak, “Maalesef spekülatif hareketlere yatkın günler geçiriyoruz. Ekonomimizi etkileyecek bir şey değildir. Türkiye’nin mükellefiyetleriyle ilgili bir sorunu yoktur. Kısa bir süre sonra bu durularak tekrar olması gereken yere doğru dönecektir” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ‘Yeraltı Kaynakları Türkiye’nin Serveti’ konulu istişare toplantısına katılmak için geldiği Denizli’de soruları cevapladı. Dolardaki yükselişle ilgili konuşan Bakan Zeybekci, “Bakanlık dönemimiz 4 yıla yaklaşıyor. Türkiye’nin ilk günden itibaren söylediğimiz gerek kamu gerekse özel sektör anlamında kısa vadeli döviz bazında mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili hiçbir sorunu yoktur. Gerek Merkez Bankası rezervlerimiz, gerekse döviz tevdiat hesapları, gerekse özel sektör kuruluşlarımızın yurt dışındaki ve yurt içindeki kendi imkan ve kaynaklarına baktığımız zaman, kısa vadeli dediğimiz 1 yıllık kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmenin çok çok üzerinde imkan ve kaynakları vardır. Peki niye böyle bir şey oluyor? Maalesef spekülatif hareketlere yatkın günler geçiriyoruz. Atalarımız şu sözü güzel söylemişler: ‘Tamahkâr ve sahtekâr birbirini en hızlı bulan ikili olur.’ Bununda örneklerini görüyoruz. Gerek Çiftlik Bank, gerekse diğer alanlardaki kripto para sistemleri ile ilgili de maalesef böyle bir yatkınlık var. Bu aynı psikoloji ile dövizi de spekülatif amaçlı kullanma hevesi olarak önümüze ve ortaya çıkıyor. Peki niye bu dövizle ilgili hareketlilik oluyor? Türkiye’nin bir bölümünde, elinde imkan ve kaynağı olanların spekülatif hareketlere yatkın olması. Kısa bir süre sonra bu durularak olması gereken yere doğru dönecektir” diye konuştu. DHA

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