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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bakan Eroğlu: O kişilere 'Orman Kanunu' uygulanacak

02 Nisan 2017, Pazar 15:43
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, baraj havzaları, deniz kenarlarına moloz ve çöp dökerek kirliliğe neden olanları uyarıp, "Hele bir döksün bakayım. O kişilere 'Orman Kanunu' uygulanacak. Kamyonlarına el konulacak" dedi.

Yenice, Çan ve Biga ilçelerindeki programlara katılmak üzere Çanakkale'ye gelen, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk ziyaretini Valiliğe yaptı.

Burada bir de basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, Yenice, Biga ve Çan ilçelerinde 86 milyon TL yatırım bedeli olan 14 tesisin temelini atacaklarını söyledi.

Bakanlığı tarafından Çanakkale'ye bugüne kadar yapışan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Eroğlu'na, basın mensuplarının İstanbul'da baraj havzalarına ve deniz kenarlarına moloz ve çöp yığınları dökerek kirliliğe neden olunduğunu hatırlatıp, bu kişileri yönelik nasıl bir yaptırım uygulayacakları yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

"İstanbul'da Belgrad ormanlarında yol kenarına birkaç kamyon moloz dökülmüş. Hemen tespit ettik. Ayrıca bu Kilyos tarafından sahile moloz dökülmüş. Bunları da tespit ettik. Şimdi buradan şu mesajı veriyorum; orman teşkilatıma talimat verdim. Bu kişileri yakaladığın zaman 'Orman Kanunu' uygulayacaksınız. Buradan bütün kamyoncular bilsin. Bir takım kameralar ve gizli ekipler kurduk. Yakaladığımız zaman 'Orman Kanunu'nu uygulayacağız. Kamyonuna, her şeyine el koyacağız. Bu işin şakası yok. O kişiyi de ormanı tahrip ettiği için 'Orman Kanunu' gereğince savcılığa, mahkemelere sevk edeceğiz. Kamyonuna da el koyacağız. Talimatım bu. Kusura bakmayın. Hiçkimsenin havzalara kaçak çöp döküm yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bunu ihlal edenler, kesinlikle cezalandırılacaktır. Hele bir döksün bakayım. Orman Kanunu'na göre bütün her şeylerine el koyacaksınız. İdari mal olarak kayda geçeceksiniz."

'BARAJLARIMIZDA SUYUMUZ VAR'

Bakan Veysel Eroğlu, basın mensubunun barajlardaki su durumu ile ilgili soruları üzerine ise Bakan Eroğlu, "Barajlarımızda suyumuz var. Hem içme suyu açısından da bir problem yok. Bu sene çok büyük bir kuraklık yaşanmadı. Yağışlar büyük ölçüde normal. Biz esasen büyük kuraklıklarda bile sıkıntı yaşamadık. 2007 ve 2014'te büyük kuraklıklar oldu ama sorun yaşamadık. Başta çiftçilerimiz olmak üzere herkese yeteri kadar su vereceğiz" dedi.

Bakan Eroğlu, daha sonra Yenice İlçesi'ne hareket etti.

DHA

Etiketler: veysel eroğlu, moloz
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