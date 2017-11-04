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Bakan Fakıbaba: Bifteği siz yiyin, fakir fukara kafayı yiyecek

04 Kasım 2017, Cumartesi 09:45
BİM ve A101’de kilogramı 29 TL’den kıyma, 31 TL’den kuşbaşı satışı başladı. Uygulamayı eleştiren muhalefet milletvekillerine cevap veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, “Benim de o etleri tüketme hakkım yok, sizin de” dedi.

Türkiye’nin 81 ilinde şubesi olan BİM ve A101’e ucuz et satışı başladı. Bu marketler, Et ve Süt Kurumu’ndan (ESK) kilogramı 20 liraya ithal karkas et alacak, bu et kıyma ve kuşbaşı halinde yarımşar kiloluk paketlerle tüketiciye satılacak.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, ucuz et satışı için neden bu iki marketin seçildiği sorusuna, “81 ilde şubesi olan firmaları kabul ediyoruz’ dedik. İki firma aynı fiyatı verdi ve biz de makul bir fiyatla bu firmalarla anlaştık” karşılığını verdi.

BİM ve A101’de, kıyma kilogram fiyatı 29 TL’den, kuşbaşı 31 TL’den satılacak. 2 zincir markete ayda 6 bin ton karkas et satılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, “İki firmanın aylık 2 bin ton et tüketimi var. Biz bunlara 6 bin ton vereceğiz. Piyasa stabil bir fiyatı yakalayacak. 3 ay sonra bir daha bakalım” dedi.

‘UCUZ DİYE KUYRUĞA GİRDİNİZ Mİ HİÇ?’

“Neden BİM ve A101 tercih edildi” sorusu üzerine Fakıbaba, “İhaleye çıkarken ‘81 ilde şubesi olan firmaları kabul ediyoruz’ dedik. İki firma aynı fiyatı verdi ve bundan dolayı biz de makul bir fiyatla bu firmalarla anlaştık. Bizim bütün ihalelerimiz açık ve şeffaftır. Yarım kiloluk paketlerde 14.5 liradan kıyma ve 15.5 liradan kuşbaşı olacak. Bu, kötü bir şey mi?” yanıtını verdi.

Fakıbaba, ESK’nın etlerinin sadece söz konusu zincir marketlerde satılmasını eleştiren muhalefet milletvekillerine: “Farz edelim ki gittiniz, et saat 11.00’de bitti. Zaten siz gitmezsiniz, ben de gitmem. ‘Kasabımdan 40 liraya alırım’ dersiniz. Biz o etleri dar gelirli insanlar adına oraya koyuyoruz. Benim de o etleri tüketme hakkım yok, sizin de yok. 5 lira ucuz diye kuyruğa girdiniz mi hiç? Esasında bize teşekkür etmeniz lazım, fakir insanı yiyemedikleri etle buluşturuyoruz diye. Bifteği, pirzolayı siz yiyin, fakir fukara kafayı yiyecek” dedi.

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  • Ali yilmaz

    4.11.2017 16:59:02

    Evet sevgili ciftcimiz soz sizde. Artik sizde tezek icinde ugrasmak zorunda kalmazsiniz. Sahi kaca satiyordu ciftci kasaba et? 28 tl miydi? Evet sizi bu dertten kurtardigi icin tesekkurler hukumetimize. Yalniz belirteyim sehirde is bulmak sikinti artik heryer suriyeli. Koyden cikmak cok akillica degil. He suriye uzerinden gelin sehirlere o zaman rahat edersiniz sevgili ciftcim.

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