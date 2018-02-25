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Bakan Fakıbaba'dan '300 koyun' açıklaması: "Bir yanlış anlaşılma oldu''

25 Şubat 2018, Pazar 11:20
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "300 koyun projesi"nin kimi çevrelerce yanlış anlaşıldığını belirterek, "Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var, biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız." dedi.

Bakan Fakıbaba, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılıkta daha iyi yerlere gelmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Önceki bakanların da bu anlamda güzel işlere imza attığını vurgulayan Fakıbaba, özellikle et ithalatını önleme noktasında ciddi projeler geliştirdiklerini, bunun sonunda da et ihraç eden bir ülke konumuna geleceklerini ifade etti.

Ahmet Eşref Fakıbaba, söz verdikleri gibi et fiyatlarını düşürdüklerini anımsatarak, bundan sonra bu işin çok daha iyi olacağına inandığını aktardı.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ve tüm sorunların üstesinden gelebileceğini anlatan Fakıbaba, "Bir işe başladığınızda bazı aksaklıklar da oluyor. Bizim yaptığımız işler inşallah başlar ve başladığından iyi devam eder. Bu mesaj önemli. Hakikaten et fiyatları düşmüştür, biz olayları takip ediyoruz, nerede eksikliğimiz var görüyoruz ve onları düzeltmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu işle uğraşanlar yararlanabilecek

Projeyle ilgili detayların bazı çevrelerce farklı anlaşıldığına işaret eden Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yanlış anlaşılma oldu, 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Oysa ben 300 değil, 250 de alsam bakamayacağım. Buna mecburen ya satacağım veya hayvanlar telef olacak. Onun için hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak ve aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız. Yani ne kadar varsa 300'e kadar tamamlayacağız, asgari ücretini, maaşını vereceğiz, sigortasını yapacağız. Veterinerlik hizmetlerini, yemini vereceğiz. Bu aileleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak kendi ailemiz gibi alıyoruz, sözleşmeli ailemiz diyoruz ki siz alacaksınız ve alım garantisi bizden, hayvanları sigortalıyoruz, yeter ki siz çalışın, yeter ki siz daha fazla hayvan üretin. Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak."

AA

Etiketler: fakıbaba, bakanlık, koyun, proje
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  • Demokrat

    25.2.2018 13:04:45

    Yine mi aldatıldık.Bizim koyunlar n'olcak Sayın bakan...

Risale-i Nur Külliyatı

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