Bakan Gül: Sarraf masumdur diyemeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Biz Zarrab’ı koruyan bir tavır içerisinde değiliz. Biz Türk menfaati ve hukukunu koruyoruz” dedi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından restore edilen Savaş Müzesi’nin açılışı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleşti. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Gül, ABD’de görülen Reza Zarrab davasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Bizim ’o kişi masumdur, sudan çıkmış ak kaşıktır’ diye bir şey söylememiz imkansız. Biz burada Türkiye’nin çıkar ve menfaatlerini savunuyoruz. Türkiye’de mahkemeler yok mu ki gidip başka yerde dava açılıyor. Eğer birisi bir konuda yanlış yapmışsa da, Türk savcıları, mahkemeleri çalışıyor. Biz Zarrab’ı koruyan bir tavır içerisinde değiliz. Biz Türk menfaati ve hukukunu koruyoruz. Başından itibaren hukuki bir temelden yoksun bir davanın sonucu ne çıkarsa çıksın Türkiye açısından bir anlamı yoktur” dedi.

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