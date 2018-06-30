‘Bakan’ın kışkırtıcılık yapması bir felaket’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ortaya çıkan siyasi tabloyu değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP’lilere yaptığı tehdidi ve CHP’lilerin şehit cenazelerine alınmaması talimatıyla ilgili de konuştu. CHP lideri “Bunu ona kim söyletti? Bu, Türkiye’de bir iç çatışma planının ilk adımıdır” dedi. Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, 4 Haziran seçimlerinin ardından kendisini izleyen gazetecileri makamında kabul eden Kılıçdaroğlu’nun cevapları şu şekilde: “Soylu’yu çok ciddiye almıyoruz, ciddiye alınacak bir Bakan değil zaten. Güvenliği sağlaması gereken bir Bakan’ın kışkırtıcılık yapması başlı başına bir felaket. Asıl üzerinde durulması gereken nokta o. İki; Süleyman Soylu bunu kendisi mi söyledi yoksa Soylu’ya birileri mi söyletti? Birileri Soylu’ya söylettiyse, bu bir kaos planının Türkiye’de bir iç çatışma planının ilk adımıdır. Bu söylem PKK’ya hizmet söylemidir. 35 yıldır PKK’nın ayrıştıramadığı, bölemediği bir toplumu Soylu bölmek, ayrıştırmak istiyor. Açıkça Soylu, PKK’ya hizmet ediyor. Dolayısıyla Soylu’nun değil ama Soylu’ya bu cümleleri kurdurtan kimdir, asıl onun üzerinde durmak gerekiyor.”