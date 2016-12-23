Bakan Işık: 3 askerimiz IŞİD'in elinde

Milli Savunma Bakanı Işık, El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'nin IŞİD'ten temizlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 3 askerimizin IŞİD'in elinde olduğunu ifade ederek ''Bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Bakan Işık ayrıca, El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'nin IŞİD'ten temizlendiğini ''En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık şunları söyledi:

"Bu ülkede, bu kritik süreçte bölgemizde bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz."