Bakan Işık: Tam bir hayal kırıklığıdır

Milli Savunma Bakanı Işık, "(Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi) Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır." dedi.

"Bu yanlış ve haksız karar bir an önce düzeltilmeli" Yunanistan'ın bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koyduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı Işık, "Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir." diye konuştu. AA

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