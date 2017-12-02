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Bakan Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında açıklama

02 Aralık 2017, Cumartesi 12:31
​Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun geçen salı günü partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği iddiaların hatırlatılması üzerine Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ben inkarcı bu adamın yaptıklarına alıştım. Kayseri bu konuda çok tecrübeli. Genel başkanlığının ilk gününden itibaren Meclis'te salladığı bir dosyadan sonra Kayseri'yi de hatırlarsanız grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları gibi milletvekili sıfatı taşıyan 25 kişilik ekibiyle çıkarma yapmıştı. Yapmaya çalıştıkları bir algı operasyonu; 'Burada bir kötülük var, burada bir kirlilik var' demeye çalışıyorlardı. İlk geldiklerinde yanlış hatırlamıyorsam 289 sayfalık bir dosya getirmişlerdi. Daha sonra dosyaya baktığınız zaman affedersiniz tuvalet kağıdından farksız, hiçbir belgesi olmayan uyduruk belgeleri götürüp savcılığa verdiler. Savcılar bunları inceleyip ciddiye aldılar. Aylarca ikinci kez incelendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu belge dedikleri paçavraları, Kayseri'de ikinci kez incelendi ve suratlarına çarpıldı. Yüzü kızaran, utananı gördünüz mü? 'Biz aylarca kamuoyunu meşgul ettik, masum insanlara iftira ettik ama yalan' diyeni gördünüz mü? Pişkin pişkin devam ettiler."

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi aynı numara devam ettiğini" söylerken; şöyle devam etti:

"Man' diye bir ada, orada bir şirket var. Cumhurbaşkanımız ve yakınlarının oraya milyonlarca para aktardıkları söyleniyor. Bütün bankacılık işlemleri tarandı. Böyle bir adaya milyonlarca dolar değil, tek kuruş gitmemiş. Şimdi nasıl olacak? 'Belgeleri verin' demeye başlandı. Efendim belgeler geliyordu, gidiyordu. Ya 'Geliyordu- gidiyordusu' olur mu? Verin belgeleri. En sonunda baktılar ki daraldılar, 'Pazartesi savcılığa vereceğiz' diyorlar. Takip ediyoruz. O günü de göreceğiz. Hiçbir hükmü olmayan bir takım bankacılık paçavralarını koymuşlardır. En üzücü taraf; CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte önce FETÖ'nün partisi oldu, şimdi de kumpasların partisi olmaya devam ediyor. Kendisi de zaten FETÖ kumpası ile gelmişti. Zaten çok yakışıyor. FETÖ'nün Deniz Baykal'a kurduğu kumpas kesinleşti. Eski Genel Başkan gitti, bu Başkan gelmişti. Bu kumpaslarına devam ediyor. FETÖ'nün sözcülüğüne de soyundu. Hayırlı olsun. Birbirlerini çok iyi buldular. Allah sonunu hayırlı etsin."

DHA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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