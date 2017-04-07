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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bakan Soylu: Bakalım Merkel Hanım ne yapacak?

07 Nisan 2017, Cuma 10:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ile geri kabul anlaşması yapmadan önce göçmenlerin batıya düzensiz geçtiğini belirtti, Avrupa ülkelerinin ise sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi.

Bakan Soylu, "Suriye sınırında hem DEAŞ'la, hem PYD ile mücadele ediyoruz. Yapmamız gereken buradaki güçlerimizi biz doğuya, güneye, güneydoğuya kaydırıverelim. O zaman Merkel Hanım bakalım ne yapacak?" dedi.

İçişleri referandum çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Soylu, Avrupa ile geri kabul anlaşması öncesi 6 bin 800 düzensiz göçmenin batıya geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Suriyelilerden bahsetmiyorum. Onlar geçici koruma üzerinden kabul ettiğimiz mülteci kardeşlerimiz. Bu düzensiz göçmenleri geçirenler PKK, PYD, DEAŞ ve diğer unsurlardır. Biz Avrupa'yla bir sözleşme imzaladık. Dedik ki, biz bunların geçmesini kısıtlayalım. Denizlerden geçmesini, karadan geçmesini biz teyitlerimizi yerine getirdik. Bugün en fazla 70 kişi geçiyor. 6 bin 800 kişiden 70 kişiye düşürdük. Ama onlar hiçbir sorumluluğunu yerine getirmediler. Şimdi bizim de işimiz gücümüz var. Güneydoğu'da terörle mücadele ediyoruz. Suriye sınırında hem DEAŞ'la, hem PYD ile mücadele ediyoruz. Yapmamız gereken buradaki güçlerimizi biz doğuya, güneye, güneydoğuya kaydırıverelim. O zaman Merkel Hanım bakalım ne yapacak? Günde 6 bin 800 tane mülteciyi düzensiz göçmeni kendi sınırlarında gördüklerinde ne yapabilecekler. Onlar ne zannediyorlar. Bir şey söyleyeyim mi, günlerce uyku uyumazlar ve peşlerine teneke takarlar onların."

Bu konuda sorumlu bir devletin yapması gerekeni yaptıklarını belirten Bakan Soylu, "Çok net bir şekilde farkındayız. Biz asil bir devletiz. Sorumlu bir devletin vakur bir devletin yapması gerektiğini bugün yapıyoruz. Ama bu bir tehdit değil. Elbette ki, tehdit değil. Bizim başka tehditlerimiz var ve biz o tehditler karşısında tedbir almak zorundayız. Tedbirlerimizi oraya kaydırırız. Bulgaristan ile Yunanistan, Almanya ile Avusturya kendi başlarının çaresine biz nasıl bakıyorsak, sıkıntılı bir durumdayız. Bakabiliyorlarsa onlarda bakabilsinler, göreyim ben onların insan haklarını, göreyim ben onların demokrasisini. Evet Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Suriyelilere nasıl davrandıklarını hangi aşağılık muamele yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Biz büyük bir milletiz. Demin de söyledim biz büyük bir medeniyetiz diye. 3 milyon insana birinci sınıf muamele yapıyoruz. Allah'ımıza çok şükürler olsun. 25 milyar dolarda bugüne kadar da onlara para harcadık. Bu ülke de bunu hiçbir zaman söz konusu yapmadı" diye konuştu.

DHA

Etiketler: süleyman soylu, merkel
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