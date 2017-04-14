Bakan Soylu canlı yayında ağladı

Şehit çocuklarının mektuplarını anlatırken duygulanan İçleri Bakanı Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Soylu, "Şehit evlatlarının mektuplarını okurken kendimi tutamıyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Şehit çocuklarından gelen mektuplar hakkında konuşurken duygulanan Soylu gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bakan Soylu, "Terör operasyonlarını anlatırken heyecanlandınız, sesiniz titredi. 7 aydır bakanlık koltuğundasınız ve ciddi anlamda sarsıldığınız, umutsuzluğa kapılıp gözyaşlarınızı tutamadığınız oldu mu, oluyor mu?" sorusuna yanıt verirken ağladı.

"SÜLEYMAN AMCA BABAMIN KANI YERDE KALMASIN"

Sunucunun "İçişleri Bakanlığı süresince hiç ciddi anlamda sarsıldığınız, gözyaşlarınızı tutamadığınız oldu mu ya da oluyor mu?" sorusu üzerine konuşmakta zorlanan Soylu, "Şehit evlatlarının mektuplarını okurken kendimi tutamıyorum. Masamın yanında o mektuplar.. Süleyman Amca babamın kanı yerde kalmasın diyor.

"TERÖRİSTE KARŞI ACIMASIZ OLMALIYIZ"

Hepimizin çocukları var ve bu ülkeye haksızlık yapılıyor. Biz bu haksızlığı ortadan kaldırmalıyız. Teröriste karşı son derece acımasız olmalıyız. Özellikle vatandaşımıza karşı bizim medeniyetimizin bize verdiği merhamet şevkat ve iyiliği sonuna kadar kullanmalıyız. " dedi.