Bakan Soylu: CHP'li belediyelere de söyledim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sandıkların taşınması ve birleştirilmesi

Soylu, güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi ile ilgili de "Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız." dedi.

"Belediyelere 'Metruk binaları yıkın' dedim"

"Ben açık söyledim, bana yine kızabilirler. Dedim ki belediyelere, CHP'li belediyelere de söyledim, hepsine... 'Metruk binaları yıkın kardeşim, kimse bir şey derse İçişleri Bakanı talimat verdi' diyin dedim." ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu yana 60 bin metruk bina tespit ettik, 20 binini yıktık, 2 bininin işlemi devam ediyor." şeklinde konuştu.

Soylu, 3 Haziran 2018 itibarıyla uyuşturucudan tutuklu sayısının 9 bin 484 kişi olduğu bilgisini verdi.

"Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız"

"Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alınacağını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız."