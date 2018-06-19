Bakan Yılmaz'dan 'öğretmen ataması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim gündemine ilişkin soruları cevapladı ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İkili eğitime son verilecek"

Bakan Yılmaz, 2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime son verileceğini bildirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Muhalefet partileri, kaliteli eğitimden bahsediyorlarsa bu AK Parti'nin eğitimdeki başarısıdır."

Fatih Projesi kapsamında sınıflarımızı 430 binin üzerinde akıllı tahta ile donatıldığının altını çizen Yılmaz, "Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz." diye konuştu.

Liselere giriş sınavı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadığını belirterek, sınav sorularının PISA sınavındaki sorularla eş değer olduğunu kaydetti.

Yılmaz, şunları aktardı:

"Özellikle zor olsun, kolay olsun diye sormadık. Ancak soruların aşama aşama bir zorluk derecesi olacak ki 1 milyon öğrenciyi 120 bine indiresin."

Bakan Yılmaz, öğrencinin istemediği okula yerleştirilmeyeceğini bildirdi.

"Her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz"

Yılmaz, öğrencilerin okullara yerleştirilme şekillerinin nasıl olacağıyla ilgili, "Liseye girişte 5 sınavla alan, 5 evine yakın, 5 de daha uzakta pansiyonlu okullardan olmak üzere her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin sadece Türkiye'de yapılmadığını Fransa, Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde de yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Köy okullarını açacağız, birleştirilmiş sınıfları kaldıracağız' diyorlar. Köy okullarında eğer siz 4-6-8 öğrenciyle eğitim yaparsanız, öğrencilerin eğitimini, sosyal gelişimini eksik bırakmış olursunuz." diye konuştu.

"25 bin öğretmenin ataması Eylül'de"

84 binin üzerinde öğretmen ataması yapıldığını aktaran Yılmaz, "Şimdi 25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız. Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Her okulun bir karnesi olacağını anlatan Yılmaz, "Bunu şu anda imam hatip liselerinde, meslek liselerinde yapıyoruz. Tamamına yaygınlaştıracağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, CHP'nin eğitim sistemine yönelik vaatlerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Eğer eğitim bunların eline düşerse inanın geriye gideriz, çağ dışı kalırız."

Okul öncesi eğitim

Bakanı Yılmaz, okul öncesi eğitimde yüzde 90'nın üzerinde okullaşma oranı yakalanan illerin sayısının 43'ün üzerine çıktığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 'Değerler Eğitimi' ile çocuklara hayvan sevgisini de aşılayacaklarını belirterek, "Çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine sahip olmak bizim amacımız." dedi.

Emekli öğretmenler de ek göstergeden yararlanacak

Yılmaz, öğretmenlere verilecek 3600 ek göstergeye ilişkin, "Şu anda emekli olmuş öğretmenlerimiz de bu haktan faydalanacaklar. Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor, her emekli öğretmenimiz bu yasa kapsamında 500 liranın üzerinde ilave kazanım elde edecek." diye konuştu.

AKP döneminde kamuda istihdam edilen engelli sayısının 50 bine ulaşığını söyleyen Yılmaz, şunları aktardı:

"Bakın 80 yılda yapılanın yaklaşık on katı kadar atadık. Geçen yıl bin 500 engelli öğretmen atadık, şimdi de 500 öğretmen ataması yapıyoruz."