Bakan Zeybekci: Neden ikna edemedik?

Denizli'de AKP ve MHP tarafından yapılan referandum çalışmasına rağmen yüzde 55 hayır oyu çıkmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sorumluluğu üzerimize alırız. Denizlimizi neden ikna edemedik? Bunu da tek tek analiz ederiz. Gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AKP Denizli İl Başkanlığı'nda resmi olmayan referandum sonuçlarını diğer milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle birlikte takip etti. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Denizli'de yapılan referandum kampanyalarına rağmen, 'hayır' oylarının yüzde 55'i bulması partililerde şok etkisi yarattı. Sonuçların belli olmasının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Zeybekci, "Türkiye geneline baktığımızda bu millet bugüne kadarki bütün hastalıklardan kurtulmak yönünde bir irade belirtti. Bu irade beyanı da net bir 'evet' şeklinde. Milletimizin feraseti ve dirayetiyle silinmiştir" dedi.

Denizli'deki referandum sonucunu da değerlenen Bakan Zeybekci, yüzde 55 hayır çıkmasıyla ilgili olarak sorumluluğu alacağını ve gerekli dersleri çıkaracaklarını ifade etti. Bakan Zeybekci, "Denizli olarak, Türkiye'nin bu demokrasi şenliğine katılamamaktan dolayı sorumluluğu üzerimize alırız. Denizlimizi neden ikna edemedik? Bunu da tek tek analiz ederiz. Gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz. Milletimiz ne derse odur. Milletimizin dediğine ne bir cümle ekleriz ne bir nokta ne de sağına soluna bir virgül koyarız. Olduğu gibi alırız, başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

"TÜRKİYE KOALİSYONDAN KURTULUP YOLUNA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin ve AK Parti'nin top yekün bir negatif propagandayla mücadele ettiğini savunan Bakan Zeybekci, "Türkiye bütün bu baskılara rağmen, referandum kampanyası sırasında, her türlü gerçek dışı söylemler ve bazı ülkelerdeki bazı mihraklar tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan top yekun bir negatif propagandayla mücadele etti. AK Parti mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda da ülkemizin önünü açacak, ülkemizin geleceğini açacak sonuç elde edildi. Türk demokrasisi, bundan sonraki sistemde her 5 yıllık, 10 yıllık istikrardan sonra yaşanan o paçasından geri çekme, ayağına pranga takma enstrümanı olan o koalisyondan kurtulup yoluna devam edecek" dedi.