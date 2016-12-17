Bakanlar Kayseri'ye gidiyor

Kayseri'deki terör saldırısının ardından, Milli Savunma Bakanı Işık, İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Akdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri'ye gidiyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör saldırısının yaşandığı Kayseri'ye gidiyor. Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki terör saldırısının ardından, Milli Savunma Bakanı Işık, İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Akdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. AA

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