Bakanlar Kurulu sonrası Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 19.40'da başladı, saat 21.37'de sona erdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklamada bulundu:

"Cumartesi akşamı saat 21.29'da yapılan bu saldırıda PKK'lı örgüt militanları tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Sonuç itibariyle bir terör örgütü tarafından yapılmış saldırı. Türkiye daha önce de başka terör örgütlerinin saldırılarına muhattap olmuş bir ülke. Bu anlamda terör örgütleriyle boğuşuyoruz, hatta savaşıyoruz. Karşımızda olanlar sadece terör örgütlerinden ibaret değildir. Vekalet savaşlarının maşası olarak kullanıldığı malumdur. Orada bombayı patlatanlar belki terör örgütü elemanlarıydı ama olayın bütününe baktığımızda bunun vekalet savaşlarının bir parçası olarak kullanılan maşa tarafından gerçekleştirildiği ortadadır.

"Ortak bir duruş sergilememiz her şeyden önemlidir. Bu milli ortak duruşu sergileyen milletimizin çok büyük bir kısmına teşekkür ediyorum. Halkı bu atmosfer içerisinde çaresiz bırakmak, hareketsiz bırakmak istiyorlar. Bu milli duruşumuzu sürdürdükçe asla teslim olmayacağız. Ayrıca asla teröre alışmayacağız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Hesap soracağız. Bunların hepsinden kimler varsa onları da ortaya çıkarak hesap soracağız. Eninde sonunda bu mücadeleyi milletimiz kazanacaktır ve terör örgütlerinin tamamını bertaraf ederek onları etkisiz hale getirecek, bu maşaları kullanılamaz hale getirecektir."

"KİM DOST KİM DÜŞMAN GÖRMEK İSTERİZ"

"Terör saldırılarının ardından kim dost kim düşman görmek isteriz. Dostlarımızı da birkaç kınama cümlesiyle değil, insanlık cephesinde ortak paydaşta görmek isteriz dedik. Terör saldırısından sonra çeşitli ülkelerden gelen destek mesajlarını oulmlu buluyoruz. Ayrıca birçok ülkeden de bakan düzeyinde taziye açıklamarı gelmiş oldu. Hatta AP içinde bile bir miktar eleştirel yaklaşımla görüşler ifade edildi. Ortaya konlan bu destekleri olumlu bulduğumuzu ama yeterli olmadığını belirtiyoruz. Samimiyetle teröre karşı Türkiye ile ortak bir paydaşlığı sürdürmeleri gerekir. ABD'den çok sayıda ülkeden açıklamalar yapıldı doğru ama şu anda bile hala Avrupa'da PKK'nın birçok ülkede faaliyette bulunduğu herkesin malumudur. PKK'ya karşı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına baskılara kadar her eylemi yapmaktadırlar."

"ARTIK YETER! BUNDAN SONRA..."

"PYD ve YPG'nin terör örgütü olduğunu ifade ederken Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı mücadeledeki koalisyonun parçası olduğunu ifade edenler oluyor. PYD, PKK arasında hiçbir fark yoktur. Oralardan verilen silah ve mühimmatın PKK'nın eline geçmesi herkesin malumudur. Artık yeter. Bundan sonra dostlarımızın, müttefiklerimizin teröre karşı sadece söz olarak değil, birtakım kınama cümleleri ile değil, teşekkür ederiz ama yeterli bulmayız, uygulamada da Türkiye'nin yanında olduklarını göstermeleri lazım"

"YASIMIZI TUTACAĞIZ, ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

"PKK'nın Avrupa'daki yapılarının durdurulması, dostluk ve müttefikliğin gerek ve şartlarından birisidir. Son saldırı nedeniyle Avrupa'daki bazı ülkeler için ileri bir adım atılmasını bekliyoruz. Korkutarak yıldırarak içine kapatarak Türkiye'nin normal işlerinin işlemez hale gelmesini amaçlıyorlar. Hem yasımızı tutacağız, hem üzerimize düşeni yapacağız. Sigorta sektöründeki gelişmeleri yakinen değerlendirildi, primlerin düşürülmesi konusunda müzakere yapıldı. Bu konuda sayın Mehmet Şimşek Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdi. EKK'da alınan kararlar için konuşmalar yapıldı.

"Merkez Bankası faaliyetleri ve para politikaları hakkında bilgi sunuldu. Her Bakan arkadaşımız, ilgili kamu kuruluşları titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bu milleti daha da güçlü hale getireceğiz. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bizi birlikte ayırmasın. Ortak mücadele azmi içerisinde eninde sonunda mutlaka bu terör örgütlerini yeneceğiz. Bunların Türkiye için çizdiği istikamette Türkiye'nin gitmesine müsade etmeyeceğiz"

"HERHALDE AVM'LERDEN YA DA ÇARŞAMBA PAZARINDAN ALMIYORLAR"

"Hakikaten enteresan şekilde hem derin hem geniş bir çukur açılmış. Her türlü teknik çalışma yapılıyor. En ufak detay atlanmıyor. Bu mühimmat herhalde sıradan değildi. Ancak genel olarak şöyledir, şu şekildedir diyecek durumda değiliz. Araştırmalar nihayetine erdiği zaman açıklanır. Terör örgütlerinin kullandığı hiçbir malzeme süpermarket ya da çarşamba pazarında satılmıyor. Bombalar, silahlar herhalde birileri tarafından bunların eline veriliyor. AVM'lerden ya da çarşamba pazarından almıyorlar. Sadece PKK için değil, bütün terör örgütlerinin arkasındaki lojistik, istihbari, askeri destekler verilmesin hiçbir örgüt 1-2 haftadan fazla dayanamaz. Böyle baktığınız zaman Cumartesi yaşadığımız patlamanın arkasındaki mühimmat da tesadüfen elde edilen malzeme değildir."

DİYARBAKIR'DAKİ UÇAK KAZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Olayın üzerinden çok az bir süre geçti. Bunlar spekülasyon yapılacak konular değil. Bu sorduğunuz her şıkkın her birisi başka bir istikamete doğru hareket etmemizi gerektiren konulardır. Derhal soruşturma başlatıldı. Şu an itibariyle bu konuyla ilgili ilk bilgilere göre teknik arızadan kaynaklanan kaza olduğu ama teyide muhtaç olduğu söylenebilir"