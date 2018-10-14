"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Bana göre savunma sanayisinden de önemli'

14 Ekim 2018, Pazar 09:15
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ardından AKP İl Başkanlığı'na geçen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarım ve orman bakanlıklarının birleştirildiğini anımsatarak, yapılanma sürecinin devam ettiğini belirtti.

İki bakanlığın birleşmesinin, su ve toprağın buluşması adına önemli bir hamle olduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları dile getirdi:

''Suyu ve toprağı ayrı yönetmek zaten yanlıştı. İlerleyen günlerde hizmetlerimizin arttığını göreceksiniz. Çok yakın bir zamanda havzaların başına birer yönetici atayacağız. Bu yönetici havzanın başkanı olacak. DSİ de orman da il tarım da buna bağlı olacak. Yani Tarım ve Orman Bakanlığındaki bütün birimler bu arkadaşın başkanlığı sayesinde yürüyecek. Bunların çok teknik arkadaşlar olmasına da ihtiyaç yok. Sevk ve idare kabiliyeti yüksek arkadaşlarla sadece önünde hedefleri ve yetkileri olacak. Buradaki sorunları çözmenin yollarını arayacak ve bütçe de bu arkadaşlarda olacak. Biz sadece Ankara'dan bu arkadaşları izliyor olacağız."

"Ürün tarlada ve üreticide 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor"

Türkiye'de artan nüfusla birlikte daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulduğunu ancak yağışların azaldığını ve ülkede çölleşmenin arttığını vurgulayan Pakdemirli, bütün bunlarla başa çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Pakdemirli, tarımda ve sulamada teknoloji ile mekanizasyonun arttırılmasıyla, yeni sulama projeleriyle bu durumla başa çıkılabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye tarımda Avrupa'da bir numara ama bizim hala planlamalarla ilgili sıkıntılarımız var. Planlamayı iyi yaptığımızda ürünlerle ilgili bir eksiklik olmayacak ve birçok sorun da kalmayacak. Bununla ilgili baştan çalışmaya başladık. Önümüzdeki aylarda da hem destekleri hem de üretim planlamasını yapıp tek bir bütüncül yapı olarak bu konulara yaklaşacağız. Ölçek, hala tabii ki problem. Yani miras kanunumuz ve diğer sebeplerden ötürü arazilerimiz küçüldü. Küçülen arazilerde tarım yapma imkanı gitgide azalıyor."

Toplulaştırmaya önem verilerek toplu iş yapılması gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Devletin burada bir şey yapmasını beklemeden önce de sizler kooperatifleşme için üretimlerin içerisinde mutlaka olmalısınız. Ürün tarlada 1 lira, üreticide 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız gerek. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Aradaki seviyeleri daha verimli hale getirmemiz lazım." dedi.

"Savunma eşittir tarım, tarım eşittir savunma"

Bakan Pakdemirli, ülkede birlik ve kooperatiflerle ilgili bir kirlilik söz konusu olduğunu, bunların daha aktif çalışmaları için çözüm bulmada yönlendirici olacaklarını dile getirdi.

Türkiye'deki 14 bine yakın birlik ve kooperatifin daha verimli hale gelmesi için gerekirse yeniden yapılanmaları noktasında da yol gösterici olacaklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma eşittir tarım, tarım eşittir savunma. Hatta ilerleyen yıllarda da savunma sanayisinden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuran ve dünyanın da lideri olacak. Bugün Türkiye 190 ülkeye, bin 700 ürün ihraç ediyor. Bugünün başarısı da yarınların garantisi olmadığı için çok daha çalışmamız gerek."

Pakdemirli, Elazığ'a 16 yılda 1 milyar 600 bin lira hibe verdiklerini, sulamaya açtıkları 64 bin dekar alanın kentin ekonomisine ekstra 40 milyon lira gelir sağladığını vurguladı.

Kentte tarıma dayalı sera, ihtisas organize sanayi bölgesi, besi organize sanayi bölgesi gibi yatırımlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Pakdemirli, tarım sektörünün dövizdeki hareketten en çok etkilenen sektör olduğunu ifade ederek, "O yüzden gübre ve yemde bazı indirimler konusunda biz ilgili kuruluşlardan rica ettik ve onlar da bizi kırmadılar. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifine teşekkür ediyorum, yüzde 15 gübrede, yüzde 10 da yemde bir indirim aldık." sözlerine yer verdi.

Pakdemirli, Elazığ Belediyesini de ziyaret ederek, Başkan Mücahit Yanılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA

Etiketler: pakdemirli, tarım, sanayi
Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinlilere saldırdı

    Endonezya'da ölü sayısı 2091'e yükseldi

    Yılda 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor

    Bekleyiş devam ediyor

    TBMM'de gündem 'Trafik Kanunu Teklifi'

    Dikkat: Ödeme yapmayı unutanlar için son fırsat

    UEFA Uluslar Ligi'nde rakip yeniden Rusya

    Savcılık soruşturma başlattı: İzmir'de ölü sayısı 22'ye yükseldi

    İşlenen iğrenç bir suç daha

    'Gazze Yaşamayı Hak Ediyor' kampanyası destek bekliyor

    Cami saldırısını böyle protesto ettiler: Almanya'dan dünyaya önemli mesajlar...

    "Sadece benim değil, herkesin kaybı olur"
    📷

    Karikatürler

    Aa Papaz kaçtı!..

    İlişkiler bir anda düzelmez

    Trump'tan Suudi Arabistan itirafı

    Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü

    Trump, Brunson'u Beyaz Saray'da ağırlıyor

    Afganistan'da seçim mitinginde patlama

    Pakdemirli'den ilginç 'tarım' açıklaması: Tarım eşittir savunmadır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Türkiye: Dünyanın en iyi saklanmış sırrı”
    Cevher İLHAN

    “Suçun şahsîliği”nde çifte standart
    Osman KOYUNCU

    Vav harfi üzerine bir yorum
    Genel

    Savcılık soruşturma başlattı: İzmir'de ölü sayısı 22'ye yükseldi
    Faruk ÇAKIR

    Arabası arızalanmayan bir başkan yok mu?
    Genel

    İlişkiler bir anda düzelmez
    Abdurrahman Ceylan

    Bir zamanlar Kayseri (2)
    Cevher İLHAN

    Nurcuların faaliyetleri gizli değil, açık ve legaldir
    Rüstem GARZANLI

    Bediüzzaman Hazretleri, bütün insanlığa Kur’ân’ı adres göstermiştir
    Genel

    Aa Papaz kaçtı!..

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.