Barajın düşürülmesine tam destek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim barajının düşürülmesi konusuna koşulsuz destek vereceklerini açıkladı ve ekledi: İttifak talebi gelmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim barajının indirilmesine şartsız destek vereceklerini belirterek, "Baraj için hiçbir şartımız yok. İster 1, ister 5 yapsınlar fark etmez ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli" dedi.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARTACAK

T24'ün haberine göre Strasbourg ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruya da "Her parti kendi adayını çıkaracak" diye cevap verdi.

İTTİFAK TEKLİFİ ALMADIK

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sorusunu ise "Dolaylı ya da doğrudan herhangi bir mesaj almadık, ittifak çağrısı gelmedi. Siyasi partiler bağımsız seçime girerler. Biz de yerel, milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçimine öyle gireceğiz'' şeklinde yanıtladı.