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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bari Ramazan’da gerginlik bitsin

29 Mayıs 2018, Salı 21:00
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Geldiğimiz nokta üzülerek söyleyeyim; Sert söylemlerin dile getirildiği bir dönem. En azından bu Ramazan sürecinde Türkiye’nin bu atmosferden çıkması gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, “Geldiğimiz nokta üzülerek söyleyeyim; böylesine engin bir hoşgörünün egemen olduğu bir ortam değil, sert söylemlerin dile getirildiği bir dönem. En azından bu Ramazan sürecinde Türkiye’nin bu atmosferden çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odasını ziyaret ederek iftar programında konuştu. Üniversitelerdeki baskıya değinen Kılıçdaroğlu, “Bizim üniversite hocalarımız, gençlerimiz, neden geleceği Batı dünyasında arıyorlar? Demek ki biz onlara yer vermiyoruz. Oysa insanı kendi ülkemizde yetiştirmeliyiz. Hoşumuza gitmedi diye hocayı kapının önüne koyarsak, üniversite bilgi üretemez. Korkunun egemen olduğu yerde bilgi üretilmez zaten. Özgürlüğün ve demokrasinin olduğu yerlerde bilgi üretilir” şeklinde konuştu.

Bilgi üreten insan dışlanmamalı

“Güçlü sosyal devlet” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu,  “Toplumda aç, yoksul insanlar varsa, o ülkede huzuru sağlayamazsınız. İnsanlar şu veya bu şekilde, geçinmek için mücadele eder kavga ederler. Bazen yasal yolların dışına saparlar hayatlarını kurtarmak için. Güçlü bir sosyal devleti kurmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD)  son verilerine göre bugün okuyan çocukların yüzde 65’i, iş yaşamına başladıklarında öğrendikleri bilgilerin yüzde 65’i yok olacak. Henüz bugün keşfedilmemiş alanlarda çalışmak zorunda olacaklar. Bu kadar hızlı bir değişim var dünyada. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Beni endişelendiren esas bu. İş dünyası bunun farkında. Siyaset kurumu, dijital dünyanın önünü açmak zorunda. Bilgi üreten insan dışlanmamalı. Ürettiği bilgi hoşumuza gitmeyebilir. Geleneklerimize bile aykırı olabilir. Ama o bilgi eğer bizi ileriye taşıyacaksa hepimizin o bilgiye sahip olması lâzım” diye konuştu.

Ayrıştıran, toplumu geren bir siyaset anlayışı var

Kılıçdaroğlu, “Nasıl oldu da 21. yüzyılda bütün İslâm dünyası fakir fukara. Petrol olmasa tamamen aç kalacaklar. Bu çelişkinin üzerinde düşünülmesi gerekir. Türkiye’nin bunun koçbaşılığını yapması lâzım. Bütün toplumu aydınlatması lâzım. Böylece İslam dünyasına karşı da görevlerimizi büyük ölçüde, yerine getirmiş oluruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Hepinizin elinizi vicdanınıza koyup düşünmesini isterim, bizim çocuklarımızın yüzde 90’ı niteliksiz okullara gidiyor. Bu kavram Millî Eğitim Bakanı’na ait. Ayrıştıran, kamplaştıran, toplumu geren bir siyaset anlayışı var. Türkiye’nin buradan kopması lâzım. Devlet ile hükümeti karıştırıyoruz. Hükümet, devlet olmaya kalkarsa orada sorun var demektir. Sonra tekrar hükümet olarak vatandaşın oyuna başvurulur” dedi.

DHA

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
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