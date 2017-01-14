"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Başbakan: Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

14 Ocak 2017, Cumartesi 20:16
Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmaya ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Anayasa'nın birinci maddesinin, devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu, ikincisinin cumhuriyetin niteliklerini, üçüncüsünün devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının ay yıldızlı bayrak, marşının İstiklal Marşı, dilinin Türkçe, başkentin Ankara olduğunu hüküm altına aldığını ifade etti. 

Dördüncü maddenin ise bu 3 maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini düzenlediğini belirten Yıldırım, "Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, devletin olmazsa olmazıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey"

Başbakan Yıldırım, "Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmemeniz eleştirildi. Bugün, Meclise yansıdı. Muhalefet, hükümeti 'Kıbrıs'ı satmakla' suçladı. Cevabınız ne olur?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey. Bu en azından hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle bir şey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Madde 1: Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz.

Madde 2: Eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa bu devletteki yönetim adil, paylaşım adil olmalıdır. Madde 3: Toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası kurulacak bir ortaklık, ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir." 

Anayasanın ilk 4 maddesi:

I.  Devletin şekli

MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II.  Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III.  Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV.  Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Okunma Sayısı: 644
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar sessiz kalmaz

    Eskişehir’de Cumhuriyet ve demokrasi paneli

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Anayasa değişikliği teklifinde 12. ve 13. maddeler kabul edildi

    MHP’li vekilin eşi intihara teşebbüs etti

    Başbakan: Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

    Çavuşoğlu: ABD, o zaman IŞİD'i de davet etsin

    İzmit Körfezi'nde çevre felaketi

    Trump'a Astana daveti

    O teröristin ismi belirlendi

    Almanya DİTİB'le ilgili inceleme başlattı

    Erdoğan'dan dolar açıklaması: Silah olarak kullanıyorlar

    'Kalp krizi geçirdi' iddiasına cevap verdi

    Irak Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

    Bakanlıktan emekli askerlere flaş çağrı

    İtalya'dan Türkiye'ye 'başkanlık' uyarısı

    Şişli Etfal Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı

    TSK 144 günün bilançosunu açıkladı

    Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Müslümanlar sessiz kalmaz
    Faruk ÇAKIR

    Krizlerin de çaresi var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman Dede’nin torunları
    Mehmet KARA

    Gazeteciler Günü vesilesiyle…
    Rifat OKYAY

    Üstad’la birlikte olmak...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kar kürekleri
    Abdil YILDIRIM

    “Allah’tan korkmuyor musun?”
    Merve İRİYARI

    Kalbin gözyaşları
    Fadime KAYA

    Elmas ve kömür
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdurrahman’ın vedası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.