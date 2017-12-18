Başbakan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım asgari ücret hakkında, "Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak" dedi.

Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında gerçekleştirdiği basın toplantısında asgari ücret hakkında konuştu. HaberTürk'te yer alan habere göre, havalimanında gerçekleşen basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, "Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. Bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak" değerlendirmelerinde bulundu.

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