Başbakan'dan 'eyalet sistemi' tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım, anayasada eyalet sistemi ile ilgili bir madde olmadığını belirterek "Varsa görevi anında bırakacağım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Eyelat sistemi tartışmalarına tepki gösteren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir şey bulamayanlar 'Türkiye eyalet sistemine geçecek' diyorlar. Eyalet sistemi dediğiniz şey bir merkezi hükümet olur bir de hükümetçikler olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri yanında Konya'da bir yerel hükümet... Öyle bir şey var mı! Türkiye'nin Cumhuriyet ile beraber üniter devlet yapısı anayasanın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır. Bunun üstüne tartışma yapmak bu ülkeye çok büyük haksızlık. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? PKK ile FETÖ ile bütün şer odaklarıyla verdiğimiz mücadele bayrak mücadelesidir, üniter devlet mücadelesidir. Bu gerçek ortadayken abuk sabuk birtakım yalanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu?"

Yıldırım, "Bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet sistemi varsa ben bugün bu görevi anında bırakacağım. Bu iftirayı atanlar bırakabilecek mi?" dedi.

Yıldırım, üniter devlet konusunda en az Ülkücüler kadar hassas olduklarını söyledi.