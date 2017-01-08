Başbakan'dan Irak ve PKK açıklaması

Başbakan Yıldırım: "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik."

'ORTAK MÜCADELEDE ANLAŞTIK' Görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Toplantı çok faydalı oldu. Terör örgütlerine karşı ortak mücadele edilmesi konusunda anlaştık. AA

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