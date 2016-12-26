Başbakan'dan Medvedev'e başsağlığı

Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili başsağlığı dileyen Yıldırım, Türk halkının, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları dahil olmak üzere tüm Rusya Federasyonu halkının acısını kalpten hissederek paylaştığını dile getirdi.

AA

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