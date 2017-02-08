Başbakan 'hayırda hayır vardır' sloganını eleştirdi

Başbakan Yıldırım, "hayırda hayır vardır" sloganını kullanan CHP'lileri hayatlarında hiç hayırlı iş yapmamış olmamakla eleştirdi.

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, AKP Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. "Hayırda hayır vardır" sloganını kullanan CHP'lileri, "Hayatlarında hiç hayırlı bir iş yapmamış olanların, benzerliği sebebiyle bu mübarek kavrama nasıl sarıldıklarını gördükçe insanın gülesi mi, ağlayası mı geliyor bir türlü karar veremiyorum. Milletimiz kendisi için hayırlı olanı bu halkoylamasında gösterecek." sözleriyle eleştirdi.

"HAYIRDA HAYIR VARDIR" SLOGANINA ELEŞTİRİ

Yıldırım, konuşmasında anayasa değişikliği referandumunda "hayır" oyu vereceklerini açıklayan CHP'nin "hayırda hayır vardır" sloganını kullanmasını şu sözlerle eleştirdi; "Halkoylamasında anayasa değişikliğinin reddedilmesini isteyenlerin kampanyasını ses benzerliği üzerine kurduklarını görüyoruz. Hayatlarında hiç hayırlı bir iş yapmamış olanların, benzerliği sebebiyle bu mübarek kavrama nasıl sarıldıklarını gördükçe insanın gülesi mi, ağlayası mı geliyor bir türlü karar veremiyorum. Milletimiz kendisi için hayırlı olanı bu halkoylamasında gösterecek."

"BİZ DEMOKRATİK SİSTEM TEKLİF ETSEK DE KARŞI OLURLARDI"

Başbakan, CHP'nin her şeye karşı olduğunu belirterek; "Türkiye monarşiyle yönetilseydi, biz buna karşılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kralcı ve kraliçeci olurlardı. Cumhura, cumhurun tercihlerine saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandan başka bir şey değildir." ifadelerine yer verdi.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

MHP Genel Başkanı ve vekillerine, gösterdikleri vatanseverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah Nisan ayındaki referandumda aynı yapıcı işbirliği devam edecek. Anayasa değişikliğini milletimizin kararıyla hayata geçirilecek.

Değişikliğin sebebi CHP'dir. O gün CHP 367 garabetini çıkarmasaydı bugün belki de bunlara ihtiyaç olmazdı."