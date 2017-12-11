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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Başbakan: İşler yoluna girince Süleyman Şah yerinde faaliyete geçecek

11 Aralık 2017, Pazartesi 21:08
Başbakan Binali Yıldırım, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Suriye'de "işler yoluna girdikten sonra" Süleyman Şah Saygı Karakolunun eski yerinde faaliyete geçeceğini söyledi.

Yıldırım, "Filistin halkı bu haksız, hukuksuz, kibirli karar karşısında asla yalnız değildir. Yüce Meclis yayınladığı bildiri ile Filistin halkının yanında olduğunu dünyaya ilan etmiştir" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"ABD'nin Kudüs kararı yok hükmündedir. ABD bu kararla bölgedeki krizi, kaosu daha da derinleştirecek bir planının işaretini vermiştir.

Birleşmiş Milletler'in dengesiz yapısı, küresel sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kalıyor

Sayın Putin'in bugün Türkiye'de olması tesadüfü değildir. İslam İşbirliği Teşkilatı Çarşamba günü toplanıyor. Mesele ciddidir.

Yıllardır barış için bedel ödeyen Filistin halkı bu haksız ve hukuksuz karar karşısında yalnız değildir. Yüce Meclis yayınladığı bildiri ile Filistin halkının yanında olduğunu dünyaya ilan etmiştir.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir. Kudüs'ü asla kabul etmiyoruz.

Bizim Kudüs’te büyükelçiliğimiz var. Kimin Büyükelçiliği? Filistin Devleti Büyükelçiliği.

Kısa vadeli güvenlik sebebiyle boşaltılan 'Süleyman Şah Saygı Karakolu, Suriye'de işler yoluna girdikten sonra tekrar faaliyete geçecektir."

AA

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