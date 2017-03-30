Başbakan: İyi ya, 'Hayır' dediğin anayasayı değiştiriyoruz

Başbakan Yıldırım, Edirne'deki mitingde Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:

"İKİ BAŞLILIK ZAMAN KAYBETTİRİYOR"

Bu iki başlılık sorun oluyor. Bunu niye yapıyoruz? Bu iki başlılık bize zaman kaybettiriyor, sorunların çözümleri gecikiyor, kalkınmamız yavaşlıyor, kazanımlarımız maalesef bir bir elimizden gidiyor. Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak uyduramıyor.

"PKK, FETÖ HAYIR DİYOR"

Kimler 'hayır' diyor. Bakın PKK karşı çıkıyor, FETÖ gece-gündüz 'hayır' için çalışıyor, bazı Avrupa ülkeleri de 'hayır' için çalışıyor. Bu size bir şey hatırlatmıyor mu?

"HAYIR DEDİĞİN ANAYASAYI DEĞİŞTİRİYOR"

Ana muhalefet partisi, sen de niye karşı çıkıyorsun kardeşim? Halbuki Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Ben bu anayasaya 1982'de hayır oyu verdim, yani kabul edilmemesi için gittim hayır oyu verdim.' İyi ya biz de işte senin 'hayır' oyu verdiğin anayasayı değiştiriyoruz. O halde sana düşen 'hayır' demek değil, 'evet' oyu vermektir. Kendi içinde çelişkiye düşüyorsun. Bu anayasaya 'hayır' diyorsun, 'hayır' oyu veriyorsun, şimdi 'değiştirelim' diyoruz yine 'hayır' diyorsun. 82'de kalmışın, biz 'sen 82 modelsin' diyoruz, alınıyorsun ama oradan bir santim ileri gitmemişsin."

"18'E NİYE KARŞI ÇIKIYORSUN?"

Bu CHP, 2011 seçimlerinde beyannamesinde diyor ki 'Biz iktidara gelirsek seçilme yaşını 21'e indireceğiz.' Biz daha iyisini yaptık, 18'e indirdik. Niye karşı çıkıyorsun?