Başbakan ve Cumhurbaşkanı, Kayseri'deki saldırıya dair bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısı hakkında ilgili bakanlardan bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına dair, ilgili bakanlarla bir araya geldi. Kahramanmaraş'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda ilgili bakanlarla bir toplantı yapan Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısına ilişkin bakanlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı. AA

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