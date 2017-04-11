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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Başbakan: Verilen her evet Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'e yaklaştıracak

11 Nisan 2017, Salı 17:39
Başbakan Binali Yıldırım, Gaziemir ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Abdullah Arda Meydanı'nda vatandaşlara parti otobüsünden seslendi.

Başbakan Yıldırım: "Bu halk oylaması partilerin seçimi değil. Hiçbir parti seçime girmiyor. AK Parti de girmiyor, CHP de girmiyor, MHP de girmiyor, HDP de girmiyor. Bu Türkiye'nin geleceğinin kararının verileceği bir oylamadır. Hangi partiye gönül verirseniz verin değerli kardeşlerim gün memleketin geleceği günüdür. Dolayısıyla burada vereceğimiz her 'evet' oyu Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler hedefine yaklaştıran bir gün olacaktır, bir karar olacaktır."

AA

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  • burak

    11.04.2017 19:15:27

    laf olsun torba dolsun

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