Başbakan: Ya adam gibi faiz oranı belirleyin, yoksa...

​Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da İSO hizmet binası açılışında konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 34'ünü oluşturan İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis toplantısının hayırlı sonuçlar olmasını niyaz ediyorum. Sanayileşmek milli bir davadır. Para kazanmak için tercih edilecek en öncelikli iş değildir. En zor yollarından biri sanayici olmaktır. Bunu kendi ölçüsünde denemiş, sanayicilik yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir imalat yaptınız onun için binbir zahmete katlanırsınız ama işin sonunda bütün yorgunluğunuz gider ne para kazandığınızı ne kaybettiğinizi düşünürsünüz. Memlekete iz bırakan bir iş. Sanayiciler olarak ülkemizin medarı iftiharısınız. Tükiye dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyorsa sizin yatırımlarınızın çok önemli bir katkısı var."

"15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra çok aceleci davrandılar Türkiye'ye bir darbe de bu derecelendirme kuruluşları vurdu. Biz milletimize güvendik. Her türlü olumsuzluğa rağmen tedbirleri aldık. Dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sıraya yerleştik. Anayasa değişikliği referandumunda sürekli bir şey diyordum; Bu yaz Türkiye ekonomisi çok daha güzel olacak. Bunları söylerken tabi dudak büküyordu birçok insan. Biz bir yandan halk oylaması için kampanya yaparken bir yandan Parlamento'yu boş tutmadık."

"Tren kalkıyor hareketten önce son çağrıyı yapıyorum; ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz, yahut biz bunun tedbirini alırız. Bunu tehdit olarak algılamayın elimizde araçlarımız var. Ellerinden para alacak değiliz. Aracımız olduklarını bilsinler. İstiyoruz ki doğal seyrinde devam etsin. Bankalar çaresiziz diye düşünmesin. Elimizde araçlar var o araçları kullanmaktan çekinmeyiz. Ama istiyoruz ki bu tatlılıkla olsun. Bu hükümet o kadar yükünüzü aldı. Sizi rahatlattı. E şimdi biz de bir tabir var. 'El eli yıkar el de döner yüzü yıkar' şimdi yüz yıkama zamanı. Çok da zamanımız yok. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bankalar mevduat toplama yarışına girmesin."

"Bizim yapmamızı gereken sürdürülebilir kalkınmayı garanti altına almak. Yatırımların kapsayıcı olması gerek. Kalkınmanın kapsayıcı olması lazım. Bunları yapacak imkanımız var. İstikrar ve güven bu işin sihirli kelimelerdir. Türkiye'de bu var mı, var. Var olduğu için etrafımız ateş çemberi olduğu halde büyümeye devam etti. Darbe teşebbüsü ile karşılaştık ama büyümeye devam ettik. Bir tek istisnası 2009'dur malum dünya krizinin dibe vurduğu bir süreçtir. Bunların hepsi geride kaldı."

Göstergelerimize bakıyoruz, hepsi dünyanın göstergelerinden iyi. Bankalara bakıyoruz, faize, enflasyona vesaire, burada işler tersine dönüyor. Bunda bir yanlışlık yok mu? Siz bu işin erbabısınız, burada bir yanlışlık var. Bu doğal bir şey değil, sürdürülebilir de bir şey değil. Bunun çaresi var. Bu işi, biz tek taraflı yapmak istemiyoruz. Bankalara diyoruz ki 'Gelin kardeşim, bak aklınızı başınıza alın, mevduat toplama yarışına girmeyin.' Birbirleriyle yarışıyorlar. 'Ne veriyorsun?', '13', 'Ben 13,2.' Sanki efendim, balık mezbahasında müzayede yapıyor. Olur mu böyle şey? Parayı toplayacaksınız, sonra o parayı kullandıracak kimse bulamazsan ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın paranın?