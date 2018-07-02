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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bundan sonra periyodik olarak seçimleri gerçekleştireceğiz

02 Temmuz 2018, Pazartesi 12:49
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu AKP Bursa milletvekilleri mazbatalarını aldı. Çavuşoğlu burada "Bundan sonra demokratik yaşamımız devam ettiği süre içinde periyodik olarak seçimleri gerçekleştirmeye ülkemiz olarak devam edeceğiz" dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AKP'den milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu; Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık ve Muhammet Müfit Aydın, Bursa Adliyesine geldi. 

Burada düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu ilk seçim değil, son seçim de olmayacak. Dolayısıyla bundan sonra demokratik yaşamımız devam ettiği süre içinde periyodik olarak seçimleri gerçekleştirmeye ülkemiz olarak devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE, SEÇİMLERİ SULH VE BARIŞ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİREN BİR ÜLKE'

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık demokrasisi, özellikle seçimleri, olgunlukla, sulh ve barış içinde gerçekleştiren bir ülke olmuştur. Çok partili hayata geçtiğimiz tarihten, özellikle serbest seçimlerden itibaren 1950 yılından bu yana gerçekleşen bütün seçimlerin büyük bir olgunlukla, Yüksek Seçim Kurulunun idare ve gözetimi altında büyük bir olgunlukla gerçekleştirildiğini, adil bir süreçle gerçekleştirildiğini bütün milletimiz net bir şekilde görmüştür. Bu bakımdan bu da Türkiye açısından çok önemlidir. Katılım oranına gelirsek… Bugün batı ülkelerinde neredeyse yüzde 45-50 oranında bir katılımla gerçekleştirilen seçimlerin Türkiye'de yüzde 87'yle gerçekleştirilmiş olması, Bursa'da yüzde 90'a ulaşmış olması, insanımızın 'ülke yönetimine benim de bir katkım, tesirim olsun' diyerek yaklaşımını göstermektedir ki bu, Türkiye için gelecek adına umut vadeden bir durumdur."

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: seçim, Türliye, açıklama, Bursa, milletvekili
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