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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır

04 Ocak 2017, Çarşamba 22:38
Başbakan Yıldırım, "Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var', 'Niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyetini, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

"Bu millet büyük millet, bu ülke büyük ülke"

Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Terör şu mesajı vermeye çalışıyor, 'Biz sizi rahatsız edeceğiz. Biz, Türkiye'nin istikrarına karşı aldığımız emirler doğrultusunda kurşun atacağız, istikrarı yok etmek için her türlü alçaklığı yapacağız.' Biz de diyoruz ki, bu millet büyük millet, bu ülke büyük ülke." ifadelerini kullandı.

Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizim esnafımız sabah kepengini açarken besmele çeker, dua eder, akşam da şükürler kapatır ve evine gider. Mütevekkil insandır. Bizim esnafımız hırsı, tamahı, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından zerre kadar taviz vermeyen esnaftır. Türkiye eğer yaşadığı onca sıkıntıyı, badireyi, en ağır ekonomik krizleri bütünlük içinde aşabildiyse inanın ki burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır."

Türkiye'nin geleceğini teminat altına almasının önemli bir dönemecinde olunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Şimdi bir anayasa değişikliği gündemde var. 'Anayasa değişikliğine ne hacet var?' diyorlar. 'Niye anayasa değişikliğiyle uğraşıyorsunuz, terör var vesaire' Bunların hepsi tuzaktır. Tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

AA

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