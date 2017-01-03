Başbakan Yıldırım: Ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar

Başbakan Yıldırım, "Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bu ülkede bütün hayat tarzları, bütün inançlar, bütün düşünceler, devletin güvencesindedir." ifadelerini kullandı.

"Ortaköy'de yüzyıllarca cami, kilise, havra hep yan yanaydı, farklı dinden, inançtan insanlar hep birlikteydi. Biz, bir arada yaşama felsefesini yıllardır tecrübe ediyoruz. Sonuna kadar da evrensel insani hasletlerimizi koruyacağız ve sahipleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bu ülkede bütün hayat tarzları, bütün inançlar, bütün düşünceler, devletin güvencesindedir." dedi.

2017'nin Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak bir hakimiyet sağlayacağı yıl olacağını söyleyen Yıldırım, "Şu aziz milleti hiçbir beşeri güç ayrıştıramadı, bundan sonra da ayrıştıramayacak. Millet olma vasfımızı kimse zedeleyemez." şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Bu ülkede bütün hayat tarzları, inançlar, bütün düşünceler devletin güvencesindedir. Her türlü ayrımcılığı, her türlü kin ve nefret söylemini şiddetle reddediyoruz."

"1270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi"

"Fırat Kalkanı'nın 133'üncü günündeyiz." diyen Başbakan Yıldırım, "Operasyonlarda bugüne kadar 1270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi; yakalananlarla birlikte sayı 1561. Şimdi dünya, 'DEAŞ' diyor; DEAŞ yatıyor, DEAŞ kalkıyor... Onlar yalandan mücadele ediyor, lafını yapıyor. Mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika da bir halt ettiği yok, diğerlerinin de bir şey yaptığı yok. Laftan başka bir şey yok." şeklinde konuştu.

"OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek"

Yıldırım, "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek." dedi.