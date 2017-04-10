Başbakan Yıldırım: Başbakan geliyor diye vatandaş sağa sola iteleniyor, bu iş değil

"Vatandaşın arasına daldığımız zaman bizim ekibin beti benzi atıyor" diyen Başbakan Yıldırım, "Daha zekice tedbirleri geliştirmenizde fayda var" tavsiyesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Konak Polisevi'nde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda liderlerin programlarında uygulanan güvenlik tedbirleri ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. "Bizim vatandaşın içine olağanüstü bir görüntüyle değil, doğal bir şekilde girebilmemiz lazım" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Sizin işiniz bizimkinden ayrı değil. Kampanya yapıyoruz, orada burada vatandaşla haşır neşir oluyoruz. Vatandaşın arasına daldığımız zaman bizim ekibin beti benzi atıyor. Perişan oluyorlar ben onları fark ediyorum. Emniyetimiz için çok titizleniyorlar ama siyaset sizin işinizle aynı değil. Siyasetin işi insanla. İnsana mesafeli olma şansınız yok. Dolayısıyla insanlarımızın arasında vatandaşın arasına giren suç unsurları mutlaka olabilir. Bunlara karşı tedbir almanın zorluğunu da biliyoruz. İşinizi de zorlaştırdığımızın farkındayız ama bizi bunu yapmaktan alıkoymak yerine daha zekice tedbirleri geliştirmenizde fayda var. Bunu yaparken vatandaşı tedirgin etmeden... Başbakan geliyor diye sağa sola iteliyor, bu iş değil. Bizim vatandaşın içine olağanüstü bir görüntüyle değil doğal bir şekilde girebilmemiz lazım. Ülkemizin içinden geçtiği durumları da gözardı etmiyoruz. Bizim gibi aynı anda 3 terör örgütü ile mücadele edebilen başka bir ülke yok."