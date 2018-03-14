Başbakan Yıldırım'dan Tillerson değerlendirmesi

Başbakan Yıldırım, ABD dışişlerinde yaşanan değişime ilişkin, "A şahsı B şahsı bunlar ABD'nin iç meseleleri. Kim gelirse gelsin bizim duruşumuz nettir. Umarım daha sağlıklı bir ilişki yürütürüz" dedi.

Azerbaycan'a gitmek üzere havalimanına gelen Başbakan Binali Yıldırım burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasına ilişkin soru üzerine, "Türkiye ABD ilişkileri kişilere değil, yıllara dayanır. Son dönemde özellikle YPG, PYD gibi örgütlerin ABD koruması altında olması canımızı sıkıyor. Bölgede güvenliği sağlamak için çalışıyoruz. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı bu çerçevede ele alınabilir. Umarız ABD bu yolun yanlış olduğunu anlar ve Türkiye ile daha sağlıklı bir ilişki geliştirir. A şahsı B şahsı bunlar ABD'nin iç meseleleri. Kim gelirse gelsin bizim duruşumuz nettir. Gelen kişinin Türkiye hakkındaki görüşleri de çok önemli değil, umarım daha sağlıklı bir ilişki yürütürüz" değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka soru üzerine Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin birkaç şeker fabrikasını alabileceği yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Yıldırım, "Kendisiyle konuştuk. Tarım Bakanının sözleri yanlış anlaşıldı. Şimdi şeker fabrikaları özelleştirilirken başka bir kamu kurumunun alması olmaz. Orada kasıt kooperatiflerin bu fabrikaları alabileceği şeklinde. Tarım Kredi Kooperatiflerinin bunları alması söz konusu değil" dedi.