Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile bir araya gelecek

Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli çarşamba günü Çankaya'da düzenlenecek terör zirvesinde bir araya gelecek.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile terör saldırılarını ele almak üzere 14 Aralık Çarşamba günü bir araya gelecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, son dönemde meydana gelen terör saldırılarını görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye davet gönderdi. Yıldırım, davete olumlu yanıt veren muhalefet liderleri ile çarşamba günü saat 10.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. İstanbul’da Beşiktaş'ta cumartesi akşamı gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 37'si polis 44 kişi şehit olmuştu. AKP, CHP ve MHP hain saldırıya Meclis'te okunan ortak bildiriyle tepki göstermişti. Bugün CHP'nin MYK toplantısının ardından yayınlanan bildiride, "Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadelede hükümete her türlü desteği vermeye hazırdır" ifadesi kullanılmıştı.

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