Başbakan Yıldırım, Medvedev ile Halep'i görüştü

Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Halep'teki tahliye operasyonunun siviller daha fazla zarar görmeden yürütülebilmesi için Rusya'nın nüfuzunu kullanmaya devam etmesi beklentisini dile getirdi.

AA

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