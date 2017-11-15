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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Başbakan Yıldırım, Odatv'ye tazminat davası açtı

15 Kasım 2017, Çarşamba 15:51
Başbakan Binali Yıldırım ve iki oğlu, isimlerinin geçtiği Paradise Papers'ı (Cennet Belgeleri) haberleştiren Odatv'ye 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Odatv'nin bildirdiğine göre Yıldırım ailesi "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'dan şikayetçi oldu.

Yıldırım'ın avukatı aracılığıyla Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Dünyayı sarsacak belgelerden Binali Yıldırım'ın iki oğlu çıktı", "Oğlu Binali Yıldırım'ı dinlemedi mi?", "Böyle oğlum olsun 1 milyar borcum olsun diyecek" başlıklı haberler nedeniyle Odatv'nin cezalandırılması istendi.

Yıldırım belgeleri haberleştiren Cumhuriyet gazetesine de geçen hafta yine 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Paradise Papers olarak adlandırılan milyonlarca yeni belge, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerindeki yatırımlarına ilişkin bilgiler ortaya çıkarmıştı.

Kamuoyuna sızan belgelerde Başbakan Yıldırım'ın oğullarının Malta'daki gemicilik şirketlerine ilişkin ayrıntılar da yer alıyor.

Blegelerden Yıldırım'ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın Malta'da Hawke Bay Marine Co. Ltd ile Black Eagle Marine Co. Ltd adlı şirketleri olduğu anlaşılıyor.

Yıldırım, Paradise Papers dosyasında oğullarının off-shore hesaplarının bulunduğunun açıklanmasıyla bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ve gizledikleri herhangi bir şey olmadığını söylemişti.

Belgelerde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bazı off-shore yatırımlarına ilişkin ayrıntılar da var.

BBC Türkçe

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